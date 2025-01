"Dom Juan" revisité au Théâtre de la Renaissance : duo gagnant pour Philippe Mangenot et Rafaèle Huou…

Fasciné par la pièce de Molière, Dom Juan, Philippe Mangenot se met au défi d’en interpréter, avec son acolyte Rafaèle Huou, tous les personnages. Avec en prime un cabaret festif et musical…

Depuis qu’il a fondé sa compagnie, Théâtres de l’Entre-Deux, en 2006, Philippe Mangenot a multiplié les spectacles, montant aussi bien des textes contemporains (tel Pig Boy de Gwendoline Soublin) que des classiques (Dom Juan ou Tartuffe). Il a aussi réalisé des pièces singulières où il mêle biographie et textes de grands dramaturges : Regardez la neige qui tombe… consacré àAnton Tchekhov ou Cabaret Lagarce (Juste la fin…) sur Jean-Luc Lagarce.

Avant tout, ce qu’il privilégie, c’est la liberté. Pour cette raison, il pratique un théâtre d’artisan, sans esbroufe, sans effets spéciaux où tout est basé sur le jeu et le texte (il n’a pas été pour rien collaborateur de Gwenaël Morin).

Rafaèle Huou ey Philippe Mangenot © Bob Mauranne

On le retrouve régulièrement dans la périphérie, jouant ici et là les spectacles de son répertoire, déjà bien fourni. Ainsi, en ce mois de janvier, il sera au théâtre de la Renaissance pour interpréter son Duo Juan. Fasciné par Dom Juan, il s’est mis au défi d’en interpréter, avec sa compagne Rafaèle Huou, (presque) tous les personnages. Le musicien Steve Ollagnier rythme la pulsation de cette histoire enlevée, enfilant également à leurs côtés les costumes de souffleur, acteur, spectateur, chœur, chanteur et bruiteur. Ce sont les dernières trente-six heures de la vie du “grand seigneur et méchant homme” auxquelles on assiste. Comme un condensé de la destinée d’un homme qui veut vivre passionnément et librement jusqu’à la fin, s’affranchissant des dogmes et certitudes de son époque.



Le deuxième et dernier soir de représentation de Duo Juan, un cabaret est prévu pour prolonger le spectacle dans une ambiance festive et musicale. Un Cabaret de l’Entre-Deux concocté avec des “brèves de théâtre” de la compagnie, de petites histoires écrites au fil des représentations qui résonnent avec des chansons de Barbara, Anne Sylvestre, Jeanne Moreau, Pomme et peut-être même Renaud !

Duo Juan – Les 23 et 24 janvier

Cabaret de l’Entre-Deux– Le 24 janvier au théâtre de la Renaissance (Oullins)