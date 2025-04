Musique classique : dentelles franco-flamandes à la Trinité

À la Renaissance, la chanson polyphonique devient un mode d’expression en vogue pour toute une école de compositeurs français et franco-flamands qui rivalisent d’inventivité et d’ingéniosité contrapunctique dans la mise en musique des poèmes et autres textes parfois imagés.

C’est ce répertoire à quatre voix, accompagné par les cordes pincées (luth, harpe) et frottées (violes de gambe), que nous propose de découvrir l’ensemble Près de votre oreille, emmené par le violiste Robin Pharo. Autour de Roland de Lassus, Jacques Arcadelt ou Adrien Willaert, c’est un répertoire pas si fréquent au concert dont la sophistication et la beauté pure méritent pourtant bien plus d’attention que celle qui lui est habituellement accordée.

À noter que la nouvelle saison de concerts de la Trinité met en place à l’issue des spectacles des “bords de scène” (à la manière de ce qu’il se fait parfois en théâtre) pour aller plus loin et poser des questions aux interprètes ou à un spécialiste. C’est ici Franck-Emmanuel Comte, directeur du Concert de l’Hostel Dieu, qui se prêtera au jeu.

Mes amours durent en tout temps – Mardi 8 avril à 20 h à la chapelle de la Trinité