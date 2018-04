Danse : les Bad Boys revisitent Roméo et Juliette

La troupe emmenée par Adrienne Canterna, qui était déjà venue au Radiant l’an dernier, y présente dimanche et lundi son nouveau spectacle.

Emmenée par la chorégraphe Adrienne Canterna, cette troupe américaine habituée des grands shows à travers le monde est constituée d’interprètes qui pratiquent la danse classique, le jazz, le hip-hop, l’acrobatie et les arts martiaux. Véhiculant un véritable amour pour la danse, ils mettent cette fois leur dynamisme et leurs très grandes prouesses techniques au service de la tragédie de William Shakespeare. La version présentée mêle autant de styles de musique – Les Quatre Saisons de Vivaldi ou Prokofiev, David Guetta, Katy Perry, The Police, Lady Gaga – et est soutenue par des éclairages sophistiqués et des projections vidéo servant de décors. À voir en famille, ce spectacle sera, on n’en doute pas, une nouvelle performance chorégraphique qui dépoussière le ballet en défiant les limites de la danse !

Rock the ballet

Dimanche 8 (COMPLET) et lundi 9 avril au Radiant-Bellevue (Caluire)