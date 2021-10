Danse : Le hip-hop en apesanteur de Hafid Sour

Le 8 octobre à L'Aqueduc de Dardilly, le chorégraphe Hafid Sour proposesa noivelle création, Spin-Off, un spectacle où les danseurs se produisent en l'air, suspendus par des cordes.

Hafid Sour est un remarquable danseur hip-hop qui s’est illustré avec la compagnie Käfig tout en chorégraphiant avec des compagnies comme les Pockemon Crew. Son parcours le place parmi les meilleurs dans des battles internationaux qui le mènent à la demi-finale des championnats du monde “Juste Debout” en 2006.

En 2018, il crée Costard, sa première pièce, avec cinq hommes vêtus d’un costume trois pièces, qui interroge la réussite et l’image de soi. Un spectacle élégant où l’on perçoit derrière la puissance et la virtuosité des interprètes une fragilité assumée.

Dans Spin-Off, sa nouvelle création, il pose une question fondamentale : “Suis-je la personne que j’espérais vraiment pouvoir devenir ?” Il puise dans son enfance et se souvient : “En orientation scolaire, dit-il, on m’a demandé, alors que j’avais 15 ans, ce que je voulais faire plus tard, j’ai répondu astronaute. On m’a dit qu’il serait bien que je trouve un métier normal. Je me suis dit, pourquoi ne serais-je pas astronaute ?” La vie lui fait prendre un autre chemin, il devient danseur et chorégraphe alors que rien ne l’y prédestinait.

Spin-Off met les danseurs en apesanteur, suspendus par des cordes dans une gestuelle hip-hop et contemporaine, des cordes entremêlées qui évoquent d’abord les normes de la société, les êtres qui se cherchent puis qui libèrent les corps ayant trouvé le chemin du désir.

C’est parfois au creux de méandres qu’un choix de vie s’impose pour devenir une destinée imprévue qui rend heureux. C’est ce que Hafid Sour a envie de nous dire avec une danse poétique et pleine d’espoir !

Spin-Off – Hafid Sour – Le 8 octobre – Aqueduc de Dardilly dans le cadre du festival Karavel