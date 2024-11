Danse : incantation collective au Toboggan

Fruit d’une collaboration exceptionnelle entre la compagnie de danse La Vouivre et les Percussions Claviers de Lyon, Printemps célèbre le renouveau, la vision vibrante d’un monde qui se remet en marche après un silence.

Sur scène, cinq percussionnistes et quatre danseurs associent leurs énergies et imaginent un terrain de jeu où la musique et les corps écrivent une partition nouvelle.

Par moments, ils sont à l’unisson, immergés dans des textures sonores fortes et amples, à d’autres, ils creusent l’intimité d’une communauté, laissant aussi la place au silence. Il est question de transformation, d’imaginaire, d’ouverture sur un jardin fertile et propice à la rencontre sensuelle entre la danse et la musique, d’une incantation collective qui révèle une humanité puissante et vulnérable, portée par une force régénératrice et inépuisable !

Printemps - La Vouivre et les Percussions Claviers de Lyon – Le 28 novembre au Toboggan de Décines

www.letoboggan.com