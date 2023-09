Danse aux Subs : une rentrée vibrante !

Les Subs font leur rentrée avec Optimisme Ambient qui nous embarque au cœur des liens entre danse et musique, convoquant aussi transe et rave party.

Trois chorégraphes sont à découvrir : le Lyonnais Tom Grand Mourcel, issu de la culture hip-hop musicale et chorégraphique qui explore dans Solus Break les rythmes de l’électro, du break et de la jungle pour s’interroger sur ce qui nous fait bouger ; Yoko Omori qui poursuit avec Plain-Chan sa recherche gestuelle dans les interactions entre danse, improvisation et des partitions sonores qu’elle crée elle-même et Katerina Andreou avec sa danse impulsive et fulgurante rendant hommage, dans Rave to Lament, à l’âge d’or de la rave culture des années 90 ainsi que le compositeur/multi-instrumentiste Khalil Hentati, réputé pour ses réinterprétations de musiques traditionnelles et populaires arabes et nord-africaines.

Corps en apesanteur

Augurant un voyage immersif, Aichoucha est un ciné-concert conçu avec la projection panoramique sur trois écrans d’un film réalisé en Tunisie sur les traces des musiques traditionnelles et une musique électro-acoustique.

La fin de l’événement sera orchestrée par deux groupes électros : DJ T-T avec une boum déjantée pour petits et grands et Decius pour une folle nuit débridée…

Plus loin, deux spectacles à ne pas rater : Dehors est blanc du duo Tumbleweed créé par la Suisse Angela Rabaglio et le Français Micaël Florentz. Mettant leurs corps en apesanteur, ils creusent une écriture contrainte par la suspension et la gravité, perdent leurs repères tout en dévoilant une gestuelle épurée.

Et Losing It, le solo de la chorégraphe palestinienne Samaa Wakim où par le son, la voix et le mouvement, elle tente de comprendre comment le traumatisme des générations précédentes pénètre son corps actuel.

Sur scène, elle revit ses souvenirs d’enfance dans l’ombre de guerres incessantes, créant avec le musicien Samar Haddad King un dialogue pétri de peurs et d’espoirs.

Optimisme Ambient – Du 13 au 17 septembre

Dehors est blanc - Tumbleweed – Les 28 et 29 septembre

Losing It - Samaa Wakim – Du 24 au 26 octobre, aux Subs