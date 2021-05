Culture : Retour en force du festival Lyon BD

Avec pour fil rouge la diversité des esthétiques, la 16e édition de Lyon BD Festival revient en vrai et en force, accueillant de nombreux artistes qui vont à la rencontre du public.

Après une édition 2020 digitale, le Lyon BD Festival investit 60 lieux culturels de la métropole de Lyon pour nous faire découvrir la bande dessinée contemporaine sous toutes ses formes.

Accueillant plus de 50 artistes du 1er au 30 juin autour de 80 événements (expositions, spectacles, concerts, rencontres…), la programmation est particulièrement dense et s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants.

Le temps fort du festival aura lieu du 11 au 13 juin se concentrant sur l’hôtel de ville, l’opéra et le théâtre Odéon.

Ainsi Riad Sattouf sera présent avec une performance sur la scène de l’opéra à l’occasion de la sortie du tome 6 des Cahiers d’Esther tandis que Zep sera au parc de la Tête-d’Or invitant les familles à une promenade avec Titeuf, le célèbre héros à la mèche blonde qui revient dans un nouvel album La Grande Aventure.

Côté expositions, Sur la piste de Mathieu Sapin nous permettra de découvrir la diversité de l’œuvre d’un auteur qui marqua les esprits avec notamment sa série Sardine de l’espace ; Éruptions propose des regards dessinés sur les mouvements pro-démocratie à Hong Kong, au Liban, au Chili et en Algérie et, dans le cadre de la saison Africa2020, Les scènes bd africaines illustrera ce qui se fait de mieux avec la nouvelle génération d’auteurs africains.

Les 11 et 12 juin, un parcours est organisé avec 13 librairies accueillant des auteurs pour des dédicaces. En dehors de ce temps fort et durant tout le mois de juin, d’autres événements auront lieu dans les théâtres, les bibliothèques ou les musées.

Ainsi le musée des Confluences propose une conférence dessinée autour de l’anatomie du marsupilami avec Frank Pé et Jean-Sébastien Steyer, le théâtre des Célestins inaugure un concert illustré avec Alfred, Olivier Ka et Bastien Lallemant.

En version IN et OFF, le Lyon BD Festival nous promet de belles surprises avec des rencontres joyeuses, conviviales et libératrices !

Lyon BD Festival – Du 1er au 30 juin.

Festival IN, du 11 au 13 juin. Programme complet : www.lyonbd.com