Culture : ces Lyonnais qui ont marqué la musique classique

Ville de la gastronomie, Lyon a vu également naître ou s’émanciper nombre de figures de la musique classique. Petit panorama en sept portraits.

Né en 1697 dans le quartier Saint-Nizier de Lyon, Jean-Marie Leclair appartient au second baroque français, celui du XVIIIe siècle.

C’est d’abord en tant que danseur qu’il sillonne l’Europe ce qui lui permet d’étudier son instrument, le violon, à Turin. “Importateur” du style italien (virtuose et fleuri) en France, il est considéré comme le fondateur de l’école française de violon.

Sans aucun doute, le plus illustre violoniste français de son temps, son style inventif et hardi participe à une forme de dialectique entre les goûts français et italiens.

Malgré une œuvre, en tant que compositeur, essentiellement dévolue à la musique de chambre et à son instrument, on lui doit également un opéra, Scylla et Glaucus.

Il meurt assassiné à Paris le 22 octobre 1764 dans des circonstances non élucidées.