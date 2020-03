Coronavirus à Lyon : un concert annulé à l'Auditorium

La Passion selon Saint-Jean par le Bach Collegium Japan qui devait avoir lieu jeudi a été annulée.

Suite à l'annonce du ministre de la Santé interdisant les rassemblements de plus de 1000 personnes en raison de la propagation de l'épidémie de Covid-19, l'Auditorium-Orchestre national de Lyon vient d'annoncer l'annulation du concert “La Passion selon Saint-Jean par le Bach Collegium Japan (en coproduction avec le Festival d'Ambronay)”, qui devait avoir lieu ce jeudi 12 mars.

Pour le moment, les concerts de la B!ME (Biennale des musiques exploratoires) du 13 au 15 mars sont maintenus, leur jauge étant inférieure à 1000 personnes. “Nous attendons la publication d'un décret officiel et des précisions de la part de la Préfecture et du ministère de la Culture pour prendre des mesures pour les concerts de la semaine prochaine et des suivantes. Nous proposons d'ores et déjà à nos spectateurs ayant acheté des billets pour les concerts programmés d'ici le 15 avril et qui souhaiteraient reporter leur venue d'échanger gratuitement leurs billets au profit d'un concert programmé plus tard dans la saison 2019/2020”, a déclaré l'auditorium.