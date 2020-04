Coronavirus à Lyon : les théâtres privés se regroupent en association

Plusieurs théâtres lyonnais ont rejoint l'association des théâtres privés en régions afin de survivre à la crise du coronavirus.

Le Théâtre Comédie Odéon a annoncé ce mardi avoir rejoint l'association des théâtres privés en régions. “La crise du COVID-19 a révélé l’isolement dans lequel se trouvaient les théâtres privés de région. En effet, aucun organe représentatif pour eux ne se tenait autour de la table des discussions autour des aides et de la relance. À l’initiative de quelques-uns répartis sur l’ensemble du territoire, nous avons constitué un groupement intitulé théâtres privés en région”, a expliqué le théâtre lyonnais dans un communiqué. Déjà 23 théâtres de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont membre de cette association. “Ces établissements sont tous différents, avec des projets artistiques et des tailles différentes, mais nous sommes reliés par le fait d’être des entrepreneurs qui développons sur notre territoire, à la valeur des risques que nous prenons, des projets d’intérêt général”, commente la Comédie Odéon.

L'objectif de l'association est de fédérer et d’unir les théâtres et cafés-théâtres privés en régions, de défendre les intérêts de ses adhérents, de mutualiser les actions de ses membres envers les administrations, de sensibiliser les acteurs de la profession de ses membres en termes de sécurité et sûreté des manifestations dans les théâtres, d'être informé plus rapidement des dernières mesures législatives et réglementaires applicables, de développer et promouvoir les artistes confirmés ou débutants dans tous les arts de la scène, sous toutes ses formes en leurs proposant une tournée en régions et enfin de développer tout projet artistique dans de réelles conditions professionnelles, humaines et matérielles.

À Lyon, le Boui-boui, le Complexe du rire, le Rideau rouge, le Théatre Tête d'Or et les Tontons flingueurs, l'Instant T et l 'Improvidence ont aussi rejoint l'association.

Près de 70 artistes nationaux ont par ailleurs lancé un appel dans une vidéo de soutien aux théâtres privés en régions.