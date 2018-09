Concerts : Vibrations cosmiques à Ambronay

Comme chaque année, le festival d’Ambronay prend en charge la transition entre l’été des festivals et la rentrée des saisons classique et baroque. Un rendez-vous placé cette année sous le signe du cosmos…

Bientôt quarante bougies pour le petit festival familial perdu quelque part dans l’Ain, devenu institution incontournable à l’échelle internationale dans le domaine de la musique ancienne. Ambronay, c’est un travail de fourmi dès le départ, en collaboration avec une génération d’interprètes pionniers, mais c’est également un effort constant de valorisation du patrimoine autour de la fameuse abbaye, ses rénovations, son label “Centre culturel de rencontres”. Placée sous le signe des “vibrations” et du cosmos, cette 39édition réunit, une fois encore, les ingrédients qui ont fait sa réputation : une programmation exigeante, une volonté de défrichage et d’encourager les jeunes et nouveaux ensembles, un cadre historique qui ne se contente pas d’être un écrin pour les concerts mais dont on exploite chaque recoin et potentialité.