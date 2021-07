Concerts : L’Abbaye en Fête, un été haut en couleur à Ambronay

En attendant la rentrée et le prochain festival d’Ambronay, le Centre culturel de rencontre nous gratifie d’un mois de juillet haut en couleur. Contrairement au festival, résolument orienté musique baroque, cette programmation estivale fait la part belle aux musiques du monde.

L’Abbaye en Fête, ce sont des concerts en plein air comme s’il en pleuvait (en espérant que le temps soit sec). De la vièle à roue traditionnelle avec Artho Duo, des mélodies afro-amérindiennes (Mujeres), du jazz manouche (Padam Partie), de la musique pour ouds d’inspiration anatolienne : le mois de juillet s’annonce rythmé et bucolique (entre deux visites du site d’Ambronay). Sans oublier le bouquet final en compagnie d’AA’IN et sa musique de Colombie et du Venezuela et de la fanfare ultra festive aux couleurs des Balkans, Bal’K.