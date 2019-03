Concert : soleil noir à l’Épicerie ce mercredi

Sunn O))), pour oreilles exigeantes et solides.

À la question rituelle “Savez-vous ce qu’est le drone metal ?” de la rubrique “Casque t’écoutes ?” dans Libération du week-end, rares sont les personnes interrogées capables de répondre autrement que par une pirouette ou de donner un exemple de formation officiant dans ce genre codé. Il est pourtant un groupe drono-metalleux, Sunn O))) – prononcer “sun” – qui en vingt ans a su creuser un sillon cosmique très profond dans le culte musical et dont les compositions sont comme un soleil noir éclairant d’un jour nouveau (qui serait une nuit) la manière de travailler la matière musicale. Un groupe qui a vu son aura sublimée en 2014, lorsque ces Américains collaborèrent avec le crooner orphique Scott Walker sur un chef-d’œuvre de noirceur conceptuelle – quelque chose comme du Soulages où le son remplacerait la peinture – baptisé Soused. À ne pas mettre entre toutes les oreilles, uniquement les plus exigeantes et les plus solides.

Sunn O))) – Ce mercredi 6 mars à 20h30 à l’Épicerie Moderne

1re partie : Golem mécanique

[Article extrait du supplément Culture de janvier de Lyon Capitale]