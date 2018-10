Concert : Le dernier roi d’Écosse à Décines

Parmi les événements de cet automne musical, il y a le passage de Lloyd Cole au Toboggan, le crooner pop écossais fêtant en tournée, seul à la guitare, un anniversaire. Celui de ses 35 ans – de carrière.

Il faudrait presque se pincer pour y croire. Cet automne, Lloyd Cole fête sur la route ses trente-cinq ans de carrière. Pas moins. Un chiffre vertigineux tant il semble que c’est hier que résonnèrent pour la première fois, dans le grésillement des radios de l’époque, ses premiers tubes avec les Commotions – quand les Écossais alignaient sans coup férir leurs Perfect skin, Are you ready to be heartbroken ? ou Forest fire, quelque part au croisement des guitares scintillantes des Byrds, de Lou Reed et d’un brin de blue-eyed soul, une musique bourrée de références littéraires à la fois frondeuse et contre laquelle se blottir en cas de coup dur. C’était en 1983 – l’album, Rattlesnakes, incontournable classique des 80s, sortit l’année suivante. C’était hier, en effet, et c’était il y a une vie, ni plus ni moins.