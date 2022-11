Concert au Ninkasi Kao : Good Lord(i) !

15 ans après sa victoire à l’Eurovision 2006, Le groupe Lordi revient en 2021 avec un nouvel album intitulé Lordiversity.

Souvenez-vous, c’était il y a quinze ans, et on a bien failli assister en direct à la fin de la carrière de l’inusable Michel Drucker. C’était un soir d’Eurovision, où le grand radio crochet continental à paillettes était inexplicablement rencontré par un gang de monstrueux trolls en carton-pâte venu du pays du père Noël (Rovaniemi, tout en haut de la Finlande) et sans doute de pas mal de soirées arrosées autour de plateaux de jeu de rôles.

Inutile de dire que Drucker, co-présentateur de l’événement, avait failli s’étouffer avec ses fiches et avait quasiment dû être réanimé à l’annonce des résultats. Le nom du scandale, Lordi, son créneau, un genre de heavy-metal théâtral qui n’effraierait pas un hamster mais Michel Drucker si.

Cette victoire à l’Euro a instantanément hissé la bande sur le toit des hits parades et lancé sa carrière dans le monde entier. Pour amateur de cosplay plus que de musique mais délicieusement folklorique.

Lordi au Ninkasi Kao le dimanche 13 novembre