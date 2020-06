Cinéma Zola à Villeurbanne : films cultes et séances gratuites

Le cinéma Le Zola à Villeurbanne a rouvert ses portes et en profite pour proposer une programmation avec des œuvres cultes, et des séances gratuites.

La trilogie Retour vers le futur, Les fils de l'homme, What we do in the shadows, Lost in translation, Mulholland Drive... à l'occasion de sa réouverture, le cinéma Le Zola à Villeurbanne a choisi de sortir l'artillerie cinématographique lourde avec de nombreux films cultes qui seront diffusés tout l'été.

En parallèle, des séances "jeune public" gratuites seront proposées, tandis que pour les autres, c'est le tarif réduit qui s'appliquera 5,80 euros.

L'intégralité de la programmation et les réservations sont disponibles ici.