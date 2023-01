Art contemporain à Vénissieux : les motifs sublimes de la création

Dans toute l’histoire de l’art et quel que soit le style, le motif (forme graphique répétée x fois sur un support) a souvent été utilisé par des artistes, on pense notamment aux célèbres boîtes de Campbell’s soup de Warhol, aux haricots colorés de Viallat ou aux rayures de Buren.

L’exposition collective du centre d’art Madeleine-Lambert revisite la place du motif mais aussi de l’ornement, de la répétition et de la géométrie dans la création, avec des œuvres conçues à partir de supports très variés : vidéo, sculptures, peinture, papiers peints, céramique.

Les artistes présentés – Usama Alshaibi, Christian Babou, Amélie Berrodier, Nicolas Daubanes, Safia Hijos, Alessandro Piangiamore, Juliette Rey, Camila Salame et Keen Souhlal – sont de culture et de génération différentes. Ils déploient à travers leur esthétique respective des motifs à la fois abstraits et chargés de sens qui sont autant de codes sociologiques que des vecteurs d’émotions nous ramenant à nos souvenirs et notre propre mémoire visuelle.

Une belle exposition en perspective !

Sur le motif, exposition collective – Jusqu’au 25 février, au centre d’art Madeleine-Lambert, Maison du Peuple, Vénissieux - www.ville-venissieux.fr