Agenda : que faire pour terminer les vacances à Lyon ?

La fin des vacances arrive. Lyon Capitale vous propose quelques activités pour profiter pleinement du week-end, avant de retourner à l’école ou au travail.

"Soyons Sport !"

L’Institut Lumière accueil la 6e édition du festival Sport, Littérature et Cinéma. Au programme samedi 2 mars, plusieurs films diffusés dont Toboggan de Henri Decoin avec l’ancien champion de boxe, Georges Carpentier. Mais aussi une exposition photographique, l’Olympique lyonnais de 1950 à 1990.

Les films sont à voir dans différents lieux :

Galerie de cinéma 1, centre-ville 3 rue de l’Arbre Sec, Lyon 1er

Galerie de cinéma 2, en face de l’Institut Lumière

20, rue du Premier-Film, Lyon 8e, Tarif film : 5/7,50€

Exposition : Galerie Cinéma 2, en face de l’Institut Lumière

20, rue du Premier-Film, Lyon 8e Tarif : Entrée libre

Un concert du musique rock turc des années 70

L’Opéra Underground, c’est l’occasion de découvrir le monde et de traverser les frontières musicales. Vendredi, ce n’est pas seulement un concert, mais aussi un voyage spatial et temporel que proposent Derya Yildirim & Grup Simsek et Ti’kaniki. Direction la Turquie dans les années 70 pour une soirée rock psychédélique.

Derya Yildirim & Grup Simsek – Vendredi 1er mars à 20h à l’Amphi de l’opéra de Lyon (programmation Underground). Tarif : 15/20€

Un spectacle que vous découvrirez en même temps que les comédiens

Du vendredi 1er au dimanche 3 mars il est possible d’assister à la coupe du monde d’impro. Les shows auront lieu au Radiant Bellevue, à Caluire. C’est la compagnie lyonnaise Kamélyon Impro qui se produira lors des trois spectacles. Six comédiens improviseront devant les yeux des spectateurs.

Tarif : 20/28€

Le Ninkasi Guillotière rouvre ses portes

Le samedi 2 mars, le Ninkasi Guillotière fête sa crémaillère. Au programme dégustation d’apéro à partager, ainsi qu’une fanfare et un DJ. Une grande terrasse permettra de profiter des derniers rayons de soleils ces vacances.

Début des festivités 17H jusqu’à 23h, 2 place Antonin Jutard, 69003, Lyon, Entrée libre

Vide dressing pour remplir le sien

Le dimanche 3 mars de 9h30 à 18h se tiendra un vide dressing dans un lieu de vie culturel à la Croix-Rousse, Les enfants du tarmac. Vêtement, jeux, objets de décorations vous attendent. Il sera possible de se restaurer sur place. L’argent récolté grâce permettra à deux classes de l’école maternelle des Tables Claudiennes de partir en classe découverte.

Six contes en théâtre d’ombres

Dans le cadre du Cinématokid organisé par l’Institut Lumière, il est possible d’aller visionner Princes et Princesses de Michel Ocelot le célèbre réalisateur français. La séance commencera samedi à 14h30. C’est l’opportunité de voir un merveilleux film d’animation et de se laisser porter par des histoires extraordinaires.

Conseillé à partir de 5/6ans, Tarif : 4€

Rencontre avec une écrivaine politologue

Samedi 2 mars de 15h à 18h il sera possible de rencontrer l’écrivaine Françoise Verges qui viendra présenter son livre, Un féminisme décolonial. La librairie Terre des livres située 86 rue de Marseille dans le 7e arrondissement met en place cette rencontre pour découvrir un livre, mais aussi son écrivaine.

Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles.

Par mail : terre.des.livres@free.fr ou téléphone : 09 50 58 84 22

Un voyage dans l’univers Ghibli

Les studios Ghibli ont produit des films comme Le voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro ou encore Le tombeau des lucioles. Le reebot bar gaming situé dans 59 allé de l’Italie dans le 7e arrondissement lyonnais, propose une soirée qui aura pour thématique toute cette cinématographie et bien plus. Au programme, blind test, quizz, concours de cosplay restauration aux saveurs asiatiques et diffusion d'extraits de films.

Tarif : 5€