Agenda : comment s’occuper à Lyon cette semaine de vacances ?

Pour tous ceux qui n’ont pas pu partir au ski en ces vacances de février, Lyon Capital vous propose un agenda des différentes activités à faire sur Lyon. Cinémas, expositions, concerts, pour les petits et les plus grands.

Exposition photos du célèbre Steve McCurry à la sucrière

Tout le monde se souvient de cette photo de l’Afghane aux yeux verts. Son regard avait fait le tour des chaînes de télévision et des magazines. La sucrière accueille “Le monde de Steve McCurry ”. Le célèbre photographe américain emmène petits et grands dans un tour du monde à travers son objectif.

Du 26/02 au 26/05. Tarif Adulte : de 8 à 13€, gratuit pour les moins de 6ans.

Un moment de cinéma pour les tout petits et les plus grands

L’institut Lumière propose plusieurs films pour les enfants en cette semaine de vacance. Princes Princesses par le créateur de Kirikou, Les lumière de la ville avec Charlie Chaplin ou encore Le tigre et les animaux de la forêt pour les tous petits, sont à découvrir toute la semaine.

Tarif : 4€ pour tous

Spectacle : un voyage dans un univers poétique

La première fois que je suis néest un spectacle concert pour les enfants dès 5ans à l’auditorium. Il est l’adaptation d’un récit décrit comme une pépite de la littérature jeunesse. Chant, musique, illustration viendront accompagner la narration de l’histoire d’une petite fille qui à travers sa vie aborde les différents sujets de la vie humaine.

Le samedi 2 mars à 10h et à 15h. Adulte : 16€.Enfant : 5€

Initiation Rock c’est parti pour les années 50

Mercredi 27/02 il est possible d’apprendre à danser le rock. C’est La Commune et l’académie de danse Adriana Teoli qui organise cette soirée qui met le rock à l’honneur. Après avoir observé des danseurs aguerris, il sera possible de se laisser entraîner par des rythmes endiablés.

20h30 – 22H

Une série de documentaires à L’opéra de Lyon

Classified Peoplede Yolande Zauberman et Sur les docsune sélection de documentaires d'auteurs, sont à découvrir gratuitement à l’opéra de Lyon le 27 février à 12h30. Le réalisateur et écrivain Samuel Aubin, clôturera la séance avec une discussion autour des œuvres diffusées.

Gratuit sans réservation

La terre vue de l’espace

L’exposition temporaire “La terre vue de l’espace” est toujours présente au planétarium de Vaulx-en-Velin. Un moyen pour petits et grands de prendre de la hauteur et de porter un œil attentif aux évolutions que subit la terre à travers le changement climatique. Quoi de mieux pour terminer les vacances que de découvrir la beauté de la terre vue de l’espace avant de reposer les pieds sur terre.

Tarif : 8/10€