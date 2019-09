A Lyon, le théâtre fait sa rentrée avec Othello

Théâtre. Alors que la plupart des théâtres n’auront pas encore rouvert leurs portes, Les Célestins accueilleront en septembre un Othello qui devrait lancer la saison de la plus belle des manières. Elle et Lui, la nouvelle création du jeune Étienne Gaudillère sera aussi au programme ainsi que le Laboureur de Bohême, de retour au TNP de Villeurbanne.

Un Othello vénitien et free-jazz

Othello est un brave et puissant soldat, un Maure, vendu comme esclave puis racheté, respecté depuis qu’il a mis son épée au service de la République de Venise. Il se marie avec Desdémone, la fille unique, d’une grande beauté, d’un sénateur vénitien important. Manipulé par son ancien sous-lieutenant Iago, qui lui fait croire que Desdémone le trompe avec son lieutenant, Cassio, il tue son épouse, avant de se rendre compte qu’elle lui était fidèle...

Ainsi pourrait-on résumer l’immense tragédie shakespearienne, Othello, en une banale histoire de jalousie et de –fausse – tromperie conjugale. À l’origine, la pièce est d’ailleurs inspirée d’une nouvelle, écrite en 1565 par un obscur écrivain italien nommé Cinthio. Ce serait passer à côté des nombreux thèmes, des subtilités et des différentes problématiques, passionnantes, que suscite l’œuvre. À rebours de ce que compte faire Aurore Fattier dans sa mise en scène programmée aux Célestins, en ouverture de cette saison. Cette jeune metteuse en scène, née en 1980 à Haïti et de nationalité française, jusque-là plutôt investie dans les écritures contemporaines (elle a mis en scène La Possibilité d’une île de Michel Houellebecq), a en effet décidé de ne négliger aucun des grands thèmes qui font la force d’Othello. Tout d’abord, épaulée de son dramaturge, Sébastien Monfè, elle tient compte de son ancrage profond dans la Venise du XVIe siècle ; ses palais, ses jeux de pouvoir, sa fascinante beauté. Pas question d’éviter non plus, comme ont pu le faire d’autres metteurs en scène par le passé, la dimension raciale, sinon raciste, de la pièce. Shakespeare fut sans doute l’un des tout premiers écrivains, en tout cas de cette envergure, à aborder cette question. Il fait d’Othello son personnage principal, montre les réactions de jalousie et de rancœur que suscitent sa réussite et son mariage avec la magnifique Desdémone. Pour autant, la metteuse en scène n’entend pas céder à la caricature : “Et jusqu’au conflit raciste qui oppose Othello aux Vénitiens, je ne peux l’envisager seulement sous l’angle de la question xénophobe ou du discours social ou historique, c’est-à-dire du débat d’idées, entre méchants racistes aux noirs desseins, et braves métèques désireux de s’intégrer. Il y a autre chose, une sorte de fascination qui lie les personnages entre eux, qui tient à leur beauté et à leur damnation.” Pour éviter le simplisme, elle a confié ce rôle à un acteur noir au talent reconnu, Cyril Gueï. Et elle a travaillé à une nouvelle traduction et adaptation du texte avec un autre comédien noir, William Nadylam, qui maîtrise toutes les subtilités de la langue... de Shakespeare. In fine, ces choix, ces intentions dramaturgiques devraient donner à cet Othello une dimension esthétique forte, tout en rendant justice à sa richesse et sa profondeur. Et cela en étant accessible au plus grand nombre.

Othello. Du 21 au 28 septembre aux Célestins

Étienne Gaudillère, un auteur qui monte, qui monte...

En 2016, Étienne Gaudillère, jeune auteur et metteur en scène formé à Lyon puis à Paris, avait présenté au NTH8 Pale Blue Dot, une histoire de Wikileaks, une fresque théâtrale sur le rôle des lanceurs d’alerte et de la transparence de l’action publique en démocratie. Où l’on croisait aussi bien Hillary Clinton que Julian Assange, en proie à la vindicte de l’administration Obama. Repéré par Olivier Py, le spectacle fut ensuite accueilli au festival d’Avignon. Où il rencontra un incroyable succès. Autant de souvenirs à jamais gravés dans la tête du jeune dramaturge, déjà heureux d’être là. La belle aventure continue puisque le spectacle sera repris en mai 2020 au théâtre du Point-du-Jour. Mais auparavant, il mettra en scène une nouvelle création, Elle et Lui, une romance théâtrale construite à partir de scènes classiques issues du cinéma comme d’œuvres méconnues. Une réflexion sur la puissance de la vie amoureuse, de l’adolescence à la vieillesse, des premiers émois aux déceptions, de ruptures en retrouvailles. Originalité du projet, il sera joué, du 20 au 25 septembre, dans différents appartements d’habitants du 5e qui se sont portés volontaires pour accueillir la pièce dans leur salon. Étienne Gaudillère et sa compagnie, la Compagnie Y (qu’il a fondée en 2014), ont en effet été choisis par les nouveaux directeurs du Point-du-Jour, Eric Massé et Angélique Clairand, comme artistes associés, afin qu’ils soient mieux impliqués dans la vie du théâtre.

Signalons aussi que l’on retrouvera, cette fois au théâtre de Villefranche, un autre spectacle dont Étienne Gaudillère est auteur et metteur en scène, Cannes – Trente-neuf / Quatre-vingt-dix. Il y dissèque la vie du festival cannois sous toutes ses facettes. Des conditions de sa création aux événements de mai 68 et à la révolte des réalisateurs de la Nouvelle Vague, des incidences de la Guerre froide à la contestation de certaines palmes, c’est toute l’histoire agitée du plus grand festival de cinéma au monde qui est abordée lors de ce pari un peu fou.

Elle et Lui. Du 20 au 25 septembre, théâtre du Point-du-Jour

Cannes – Trente-neuf / Quatre-vingt-dix. Les 2 et 3 octobre au théâtre de Villefranche

Il revient labourer les âmes…

Le Laboureur de Bohême, repris cette semaine sur le plateau de l’institution villeurbannaise, est l’une des toutes premières mises en scène présentées au TNP par Christian Schiaretti, lors de sa première saison. Le spectacle nous emmène sur des terrains métaphysiques escarpés. C’est l’adaptation théâtrale de la seule œuvre connue écrite par Johannes von Saaz, notable qui vécut à Prague au Moyen Âge. Disons-le tout net, c’est un texte fulgurant. Il creuse avec une acuité peu commune, perceptible plus de quatre siècles après sa conception !, le thème éternel de la mort. On est confronté à un laboureur dont l’épouse vient de trépasser. Fou de douleur, il somme l’entité mystérieuse qui jouit d’un pouvoir absolu sur l’existence humaine de s’expliquer, de répondre aux térébrantes questions qui le torturent. Apparaît alors une étrange créature : Seigneur Mort. S’engage alors un dialogue serré, captivant, où les points de vue ne cessent d’évoluer tout en se répondant sur un mode qui va de la colère à la prière en passant par l’ironie, le découragement ou l’incompréhension. C’est à la fois lumineux et poignant. Didier Sandre, qui incarnait le laboureur, et Serge Maggiani, qui endossait le rôle de Seigneur Mort, donnaient cette rare impression qu’ils n’étaient pas en train de jouer un texte mais de le vivre. Plus de 16 ans après, ce sont d’excellents comédiens formés au TNP, Damien Gouy, Clément Morinière et Antoine Besson, qui auront la rude tâche de leur succéder.

Le Laboureur de Bohême. Du 25 au 29 septembre au TNP de Villeurbanne