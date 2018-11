20 films à voir avec des ados

Voir un film en famille est généralement la promesse d’un moment de partage, de plaisir et d’émotion. Un écran, des images : le 7e art a tout pour plaire aux enfants et aux adolescents. Mais le cinéma va bien au-delà. Il peut être le support pédagogique de prises de conscience et servir à faire passer des messages. Méthode et sélection.

Comprendre et accepter les autres

Le cinéma est un loisir, certes, mais c’est aussi un art, avec ses vertus éducatives. Montrer des films de qualité à ses enfants, qu’ils soient contemporains ou non et quel que soit leur genre (comédie, drame, film historique, d’animation, d’aventure…), c’est leur transmettre un patrimoine culturel. On le sait tous, il y a des films “qu’il faut avoir vus”, des films incontournables que l’on souhaite, en tant que parent, faire connaître à ses enfants. Parce qu’ils font partie de notre histoire, mais aussi parce qu’on sait qu’ils déclencheront chez eux quelque chose de bien… “J’insiste beaucoup dans mes cours sur le fait que le cinéma n’est pas qu’un divertissement ou uniquement un objet de consommation de masse dont le seul but serait de faire prospérer une industrie et sortir les gens de leur quotidien parfois anxiogène. Le cinéma fabrique de l’intelligence, permet d’asseoir et de se fabriquer un sens critique, et de développer sa sensibilité. C’est le cœur de son existence”, souligne Jean-François Grivet, enseignant en cinéma-audiovisuel au lycée Saint-Joseph de Thônes.