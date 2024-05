Shopping : quoi de neuf à Lyon ?

OLY Be

Nouvelles boutiques, nouvelles adresses : la sélection de Lyon Capitale

Voyagez l’esprit libre !

Vous souhaitez faire un voyage, mais vous n’avez ni l’envie ni le temps de vous en occuper et craignez de faire les mauvais choix ?

Direction l’agence de voyage lyonnaise Esprit Libre. Vous exposerez vos goûts, vos envies, votre budget, la façon dont vous aimez voyager… On s’occupera de tout pour vous : construction de votre voyage sur mesure, formalités administratives, réservations d’hôtels, d’avions, de voitures, de guides, d’activités…

Les équipes maîtrisent parfaitement les destinations proposées, aidées par des partenaires locaux au fait de tout sur place. Grâce à cette “conciergerie” de voyage, vous pourrez profiter de votre escapade, sans aucune charge mentale !

Esprit Libre – Voyages sur mesure et haut de gamme – 31, place Bellecour, Lyon 2e

Bien-être pour tous

Avec plus de 70 000 membres, OLY Be est aujourd’hui la première communauté de yoga en France.

Créée en 2015, l’enseigne a un mantra : “Yoga for all”. En effet, les cours proposés s’adressent à tous, quels que soient le niveau et l’envie de chacun.

Aujourd’hui, OLY Be ouvre un nouveau lieu chaleureux et inspirant, en plein cœur du pôle de commerces et de loisirs Confluence.

Une équipe de professeurs sélectionnés avec soin et certifiés attend ainsi débutants comme expérimentés, pour leur faire découvrir les différentes déclinaisons du yoga : yoga Vinyasa, Morning Yoga, Yin Yoga…

Si vous souhaitez vous ressourcer, inscrivez-vous sans tarder, d’autant que pour fêter son arrivée, le studio propose plusieurs offres spéciales.

OLY Be – Pôle de loisirs et de commerces Confluence – 112, cours Charlemagne, Lyon 2e

Pause gourmande et végétale

Dans cette pâtisserie et salon de thé, elles travaillent des produits locaux et de saison, sans aucune origine animale, et proposent également de nombreux mets sans gluten.

Bien-être animal, écologie, santé… C’est par conviction et envie de laisser libre cours à leur créativité culinaire que Cécile et Claire ont ouvert Les Belles Âmes.

L’objectif : pouvoir accueillir tous les gourmands et gourmets quels que soient leur régime alimentaire, leurs convictions…

Coup de cœur pour le Flores, pâtisserie aussi belle que bonne, qui propose un subtil mélange de saveurs – chocolat, café, noisettes… – et de textures moelleuses et croustillantes.

Attardez-vous dans ce lieu lumineux et chaleureux pour votre pause déjeuner, où vous découvrirez quiches, salades, sandwiches et soupes aux saveurs hors du commun, sans oublier le brunch du week-end !

Les Belles Âmes – 3, rue Jangot, Lyon 7e

Vestiaire vintage et upcyclé

Après avoir créé son activité en ligne et participé à de nombreux pop-up, Juliette pose enfin ses valises en Presqu’île.

Sur place, vous découvrirez quelque 300 pièces vintage chinées avec le plus grand soin : belle qualité, matières agréables à porter… rien n’est laissé au hasard.

Juliette propose aussi une quarantaine de robes et ensembles pour femmes, upcyclés par ses soins à partir de vêtements masculins. Des créations originales, un brin romantiques, qui font la part belle aux motifs colorés, à la dentelle et aux broderies délicates, ainsi qu’aux formes féminines et cintrées.

N’hésitez pas à franchir la porte de cette boutique épurée et chaleureuse. Vous pourrez évoluer tranquillement, tandis que Juliette crée ses modèles.

Faut le voir porté – 66, rue de la Charité, Lyon 2e