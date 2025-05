Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses lyonnaises sélectionnées par Lyon Capitale

Klima © Louis Chauvet

Le goût des bonnes choses

À la fois cave et bar à vins, Klima vient tout juste d’ouvrir ses portes rue des Remparts-d’Ainay. Sur place, vous serez accueilli par Paul et Margaux qui vous feront découvrir leur belle sélection de vin. Pour les choisir c’est bien simple : ils se déplacent, visitent des domaines respectueux de leur terroir, font connaissance avec les vignerons, goûtent les vins et participent parfois aux vendanges…

En accompagnement, craquez pour les planches de fromage et charcuterie et les délicieuses tartinades végétariennes (houmous au citron confit, crème de tomates rôties au vinaigre balsamique et thym, crème de carottes glacées au miel et gingembre…). Le pain vient de chez Antoinette, le fromage de chez Mons, les fleurs qui décorent le lieu des Imparfaits… Vous l’aurez compris, ici vous ferez de belles découvertes, dans une ambiance chaleureuse.

Klima – 37, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

L’outdoor pour tous

“L’outdoor pour les Muules”… Voilà ce que propose la toute nouvelle boutique Muule qui vient d’ouvrir quai Saint-Antoine. Ici, vous trouverez une centaine de marques – Patagonia, Deuter, Veja, Bomolet, Coureur du Dimanche, Nosc… – qui couvrent tous les domaines de l’outdoor : randonnée, bivouac, trail, mais aussi ski en hiver, vélo en été et escalade à partir de septembre 2025. Avec une particularité : elles ont toutes été évaluées par un baromètre d’écoresponsabilité développé par Muule, pour promouvoir un outdoor responsable.

Sur place, n’hésitez pas à demander conseil et à parcourir les collections sur les bornes interactives qui permettent de commander en click and collect. Un véritable lieu de vie, convivial et chaleureux, qui s’adresse aussi bien aux randonneurs du dimanche qu’aux sportifs aguerris, et qui propose toutes sortes d’événements tout au long de l’année.

Muule – 23, quai Saint-Antoine, Lyon 2e

Cosmétiques made in Italy

Créée en 2009, la marque italienne Wycon Cosmetics vient d’ouvrir sa première boutique lyonnaise (et seulement la quatrième en France) dans le centre commercial Westfield la Part-Dieu.

Son credo ? Démocratiser l’accès aux cosmétiques. Dans ce véritable écrin rose poudré à l’ambiance glamour à souhait, vous trouverez une vaste gamme de produits de soins visage et corps, du maquillage et des accessoires beauté, le tout à des prix plus que doux.

Mascaras, gloss, fonds de teint, blush, highlighter… Ici, le maquillage règne en maître, et chaque produit est proposé en une multitude de couleurs, des plus classiques aux plus originales, et dans des packagings attrayants. De quoi faire fureur chez les jeunes… et les moins jeunes.

Wycon Cosmetics – 17, rue du Docteur-Bouchut au centre commercial Westfield la Part-Dieu

Nouveau spot

Selva, c’est le nouveau pub branché de la place Carnot. Vous le reconnaîtrez facilement à sa déco tropicale : du vert, du bois, des plantes suspendues, des reproductions d’animaux sauvages… On est instantanément plongé dans une atmosphère joyeuse et chaleureuse, relayée par le sourire et la gentillesse du personnel.

Dans l’assiette : burgers, quésadillas, croque-monsieur truffés, frites de patate douce, planche fromage et charcuterie, salades généreuses… à accompagner d’une impressionnante sélection de bières (20 pressions au choix) et de cocktails inédits. Coup de cœur pour le Paresseux, un des cocktails signature du lieu, subtil mélange de Gin, St-Germain, citron et sirop de vanille maison.

Selva – 7, place Carnot, Lyon 2e