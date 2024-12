Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses lyonnaises sélectionnées par la rédaction de Lyon Capitale

Street food coréenne

Avis à tous ceux qui cherchent une alternative saine, gourmande et économique aux classiques jambon beurre et kébabs roboratifs.

Sur le temps de midi, le célèbre restaurant Wasabi se réinvente et propose, à emporter, de délicieuses spécialités coréennes : les kimbaps. Ici, la star des lieux c’est le semo kimbap.

Sous forme de triangle à déguster sur le pouce, il est composé d’une fine feuille de nori croustillante, d’un riz onctueux et parfumé, et de la garniture de votre choix : thon mayo, tofu frit, bœuf épicé, poulet mariné à la coréenne…

À retrouver aussi sous forme de rouleaux et à accompagner, si on le souhaite, d’une salade de choudou ou encore d’un bol de nouilles coréennes.

Aux fourneaux, c’est le fils du célèbre chef Kim du Wasabi qui officie. On s’en doute, il a appris le goût des bonnes choses et les bons gestes en cuisine aux côtés de ses parents, et souhaite faire partager aux Lyonnais la cuisine de son pays d’origine. Alors, qu’attendez-vous pour commander ?

Chef Kimbap – 76, rue d’Anvers, Lyon 7e – Instagram : @chefkimbap

https://www.wasabilyon.com/services-6

De la pop, mais pas que

Vous êtes un fan assumé de Madonna, Mylène Farmer, Britney Spears, The weeknd ou encore Taylor Swift ? Et qui plus est nostalgique des supports vinyles et CD ? Bonne nouvelle : après avoir fait ses armes depuis plus de 30 ans à Paris, l’enseigne Lucky Records vient tout juste d’ouvrir une deuxième boutique à Lyon, au 6, quai de la Pêcherie.

On constate avec joie que l’avènement du streaming et du téléchargement n’a pas empêché le disquaire de se développer. Vous l’aurez compris, ici, la part belle est faite à la musique pop.

Mais vous trouverez aussi sur place une belle sélection de musiques rock, électro, RnB, rap, country, jazz… Sans oublier un vrai choix d’objets collectors, qui raviront tous les collectionneurs.

Lucky Records – 6, quai de la Pêcherie, Lyon 1er

https://www.lucky-records.com

Vestiaire masculin intemporel

Imaginé voilà huit ans par l’incontournable Sézane, Octobre vient tout juste de poser ses valises dans notre capitale des Gaules.

Premier atelier de la marque à s’installer en dehors de Paris, la boutique propose les pièces essentielles de tout vestiaire masculin qui se respecte : pantalons, vestes, chemises et sur-chemises, sweat-shirts, accessoires, sans oublier l’incontournable bar à mailles…

Des prix justes, des coupes soignées, une qualité sans faille, une belle créativité… Sans oublier un réel engagement écoresponsable…

Il y a fort à parier que tous les Lyonnais viendront ici en quête d’un prêt-à-porter authentique, à la fois design et intemporel. Meubles en bois brut, canapés centraux, la boutique se veut conviviale et immersive. Elle invite à la flânerie parmi les collections fréquemment renouvelées, et insuffle un esprit “comme à la maison”.

Atelier Octobre Éditions – 35, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

https://www.octobre-editions.com/fr/nos-adresses

Design haut de gamme made in Italie

Envie de réaménager et rénover votre intérieur ? N’hésitez pas à pousser la porte du nouveau showroom Lago, marque italienne de design haut de gamme.

Prenez votre temps pour découvrir les différents espaces répartis sur deux étages, à la découverte de mises en scène véritablement abouties : de la cuisine à la zone nuit et salle de bain, en passant par le salon et les propositions pour le bureau à domicile, tous les espaces de la maison sont explorés.

On ne peut qu’apprécier les lignes épurées et légères, l’élégance des formes, la qualité des matériaux et du design de chaque meuble ou élément de décoration exposé. La modularité est une des particularités de la célèbre enseigne vénitienne ainsi le mobilier peut être adapté en fonction de l’espace et des goûts de chacun.

On l’aura compris, la marque mise sur l’innovation, sans pour autant oublier la durabilité, afin de garantir à tous des intérieurs aussi bien esthétiques que sains.

Lago – 3, cours de la Liberté, Lyon 3e

https://lyon.lagodesign.com/fr/magasins/lyon

Gourmandises franco-japonaises

C’est au Japon que Mathilda Motte découvre, il y a plus de treize ans, l’univers doux et poudré des mochis. Pour les néophytes, les mochis sont de petites pâtisseries nipponnes toutes mignonnes à base de riz gluant, sans gluten, 100 % végétales, et sans matière grasse.

De retour en France, Mathilda ouvre à Paris, puis enfin à Lyon, La Maison du Mochi, et propose à tous les gourmands et gourmets une expérience gustative franco-japonaise unique. En effet, à la technique japonaise, Mathilda s’amuse à ajouter sa french touch et toutes sortes de saveurs délicates…

Cela va de soi, les ingrédients sont sélectionnés avec soin, bios et locaux si possible, sans conservateurs, colorants ni arômes artificiels. Fabriqués artisanalement en Touraine, les mochis ronds aux tons pastel se déclinent en saveurs toutes plus gourmandes les unes que les autres : amande, pistache, rose, vanille-pécan, chocolat-sarrasin…

Coup de cœur pour le mochi des Gones : un mochi éphémère créé tout spécialement en collaboration avec Sonia Ezgulian pour l’ouverture de la boutique !

La Maison du Mochi – 3, place d’Albon, Lyon 1er

https://www.maisondumochi.fr