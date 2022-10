Mort d'un bébé à Dijon : 5 et 4 ans de prison requis contre les parents

Le père et la mère d'une fillette décédée en 2017 étaient jugés cette semaine devant la cour d'assises des mineurs de Saône-et-Loire.

L'affaire remonte au 11 août 2017. Ce jour-là, une fillette de neuf mois et demi était décédée à l'hôpital à Dijon, après voir été prise en charge dans un premier temps le 8 août à Mâcon, rapporte Le Journal de Saône-et-Loire. L'état du bébé avait tout de suite alerté le personnel médical qui, constatant "un poids, un périmètre crânien et une taille inférieurs à la moyenne et plus en adéquation avec ceux d’un enfant de cinq mois", avait adressé un signalement au procureur de la République. Le médecin légiste avait par la suite conclu que la petite fille était décédée du fait d'une "dénutrition majeure".

La mère mineure au moment des faits

Les parents comparaissaient cette semaine libres devant la cour d'assises des mineurs de Saône-et-Loire, la mère ayant 17 ans lors des faits. Le procureur a requis, ce vendredi, "une peine de 5 ans de prison" contre le père, et de "quatre ans" contre la mère, les deux peines assorties d'un sursis probatoire de 36 mois.