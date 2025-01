Basket : l'Asvel féminin joue son premier match au Palais des sports de Gerland

Après son déménagement début 2025, l'Asvel féminin jouera son premier match ce dimanche à 16h30 au Palais des sports de Gerland contre Villeneuve d'Ascq.

Une rencontre pas comme les autres. Après des années au sein du gymnase Mado Bonnet dans le 8e arrondissement de Lyon, l'Asvel féminin déménage. Ce dimanche 12 janvier à 16h30, la section féminine du club de basket lyonnais jouera son tout premier match au Palais des sports de Gerland.

Une salle avec une capacité de plus de 5 000 places, soit bien plus du double de ce que pouvait accueillir leur ancienne enceinte.

Pour cette rencontre placée sous le signe de la nouveauté, les féminines de l'Asvel rencontrent l'équipe de Villeneuve-d'Ascq, 9e au classement. Les Lyonnaises sont, elles, 8e. "L’arrivée au Palais est une nouvelle étape dans l’évolution du club. On veut que ce soit un vrai évènement qui rassemble et qui permette aussi de fédérer", a indiqué la directrice sportive du club Paoline Salagnac à nos confrères de Lyon Femmes.

Une rencontre à guichets fermés

Et pour ce match, l'Asvel féminin a fait le plein. La rencontre va se jouer à guichets fermés, les 5 300 places vendues pour le match ayant toutes trouvé preneur. Un pari réussi pour Paoline Salagnac, qui espérait un événement fédérateur.

"Nous n’avons qu’une seule envie c’est de continuer à construire et à vivre de très belles émotions dans ce magnifique Palais des Sports." Un nouveau lieu qui pourra, à terme, apporter au club "de nouveaux partenaires" et leur permettre d'"offrir de nouvelles prestations" ou encore d'"organiser encore plus d'événements".