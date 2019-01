Zéro déchet : “Il y a un juteux business derrière le recyclage”

Un groupe de citoyens soucieux de s’engager dans la réduction de ses déchets est devenu en un an la première déclinaison locale de l’association Zero Waste France, qui a remplacé le Centre national d’information indépendante sur les déchets. Après trois ans d’activité, l’association compte une soixantaine de bénévoles actifs et plus de 300 adhérents. Lyon Capitale a rencontré sa présidente, Coline Vinçon.

Dans l’imaginaire collectif, une bouteille plastique mise au recyclage va être cassée, refondue et refaire une bouteille. Mais ce n’est jamais le cas. Avant de penser au recyclage, il faut remettre en question ses achats, se demander pourquoi nous en arrivons à trier quand on peut réutiliser. Les matériaux fabriqués à partir de matière recyclée sont toujours altérés, de moins bonne qualité et mélangés avec des matières neuves, car il n’est pas possible de recycler les plastiques à 100 %. Finalement, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.