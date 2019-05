Plus de 2 000 jeunes manifestent ce vendredi pour le climat à Lyon.

Selon les premiers chiffres de la préfecture du Rhône, plus de 2 000 jeunes manifestent actuellement à Lyon pour le climat. La 3e manifestation du genre entre Rhône et Saône. Le cortège s'est élancé de la place Bellecour vers la Manufacture des Tabacs. En mars, 12 000 et 15 000 lycéens s'étaient réunis dans les rues de Lyon et 5 000 en avril pour interpeller les politiques sur la question climatique. Cette troisième marche est notamment axée sur “l'état actuel de la biodiversité et la 6e extinction de masse”.