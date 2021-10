World Travel Awards : une 3e affiche pour le succès de Lyon

C'est le troisième prix en cinq ans pour le tourisme à Lyon. Et une nouvelle affiche très attendue, les deux premières étant parties comme des petits pains.

Lyon a décroché aux World Travel Awards la deuxième place de "Meilleure destination européenne 2021", devancée par Moscou.

Considérés comme les Oscars du Tourisme par le Wall Street Journal, les World Travel Awards récompensent l’excellence en matière de tourisme, une référence à travers le monde.

"Cette deuxième place récompense un modèle de tourisme lyonnais et notamment les efforts de notre métropole pour développer un tourisme plus responsable", s'est réjoui François Gaillard, directeur général chez Only Lyon.

Et de trois pour Axel Asfour ?

L'Office de tourisme de Lyon avait alors choisi l'artiste américain Alex Asfour mondialement connu pour ses affiches "vintage". Le collaborateur de The Washington Post, Airbnb, TimeOut NY ou encore Disney pourrait être de retour en signant une troisième affiches pour Lyon.

Il est déjà auteur de deux premières réalisations très réussies célébrant la beauté de Lyon et ses victoires en 2016 aux World Travel Awards lorsque Lyon a été élue "Meilleure destination de week-end d'Europe" et, en 2019, lorsque l'Union européenne lui avait décerné, ex-aequo avec Helsinki (Islande), le titre de "Capitale européenne du tourisme intelligent" (caractère durable et la compétitivité des destinations touristiques).

En 2016, Axel Asfour avait choisi une vue du Vieux-Lyon, quartier Saint-Georges, avec en toile de fond la colline de Fourvière et la basilique. Détail amusant et très "italien", un riva traversait la Saône, bleue turquoise. En 2019, l'artiste avait opté pour une vue plus industrielle, plus contemporaine avecune vue du Rhône, sur lequel un homme et une femme faisaient du stand-up paddle, et le musée des Confluences, avec en arrière-plan le quartier de la Part-Dieu, ses quatre tours et l'horizon sur le massif du Mont-Blanc.

Pour cette deuxième place dans la catégorie "Meilleure destination urbaine d'Europe", l'Office de tourisme a confirmé à, Lyon Capitale que la réalisation d'une troisième affiche était prévue. On imagine bien le retour d'Axel Asfour.

Reste à savoir quelle vue l'Office de tourisme choisira...

