Winter Alix Trail 2024 ? Boueux !

La 4e édition du Winter Alix Trail, dans le Beaujolais, a tenu toutes ses promesses : terrain gras pour 600 paires de chaussures.

Les amateurs de boue se sont régalés dimanche 11 février. La 4e édition du Winter Alix Trail - historique par le nombre de coureurs inscrits (681 sur les trois formats proposés) - a coché toutes les cases du trail old school : un temps frais (5°C), de petites ondées et de la bassouille à foison, comme on y dit à Lyon ("T'as beau gabouiller la bassouille, t'en feras pas rien des œufs à la neige !" (Catherin Bugnard - de son vrai nom Justin Godart, ancien maire de Lyon et ministre de la Santé publique, et auteur de "La Plaisante sagesse lyonnaise").

De la bonne piautre, de la margagne, de la patrouille. Bref, de la boue.

La boue, champ expressif à part entière

On pourrait la voir comme un champ expressif à part entière, une nouvelle expression esthétique, la voie vers d’insolites manières de se mouvoir. Car la boue demande du mouvement.

Glissante, collante, liquide, pâteuse, grasse, molasse, sirupeuse, à certains égards muctilagineuse... La boue modifie la topologie. Elle déforme aussi les corps. Il suffit de jeter un œil au coureur qui vous précède dans les bois d'Alix, essayant d'éviter les racines des arbres, les pierres bien planquées sous les pelletées de boue : une sorte de pantin en version collant-pipette, avec bonnet sur la tête, qui court les jambes écartées, les pieds en "11h10".

La boue demande de l'humilité. Aussi. Beaucoup même.

Et c'est par ces temps qu'on voit les bons vieux amateurs de trails : loin de s'en plaindre, ils iraient même jusqu'à en redemander. En tous cas, aucune plainte n'a été déposée ni même exhalée, ni même étouffée.

Quelques gamelles ici ou là, à la marge. Non, ce qui est compliqué avec la boue, c'est la foulée. Il faut savoir la raccourcir et avoir de bons mollets pour la dompter (à tout le moins tenter, car la boue reste toujours la plus forte).

Au final, 205 coureurs se sont classés sur le 26 km, 250 sur le 17 km et 135 sur le 9 km. Paysages beaujolais superbes, sous-bois frais et parfois techniques, peu de grosses bosses mais des faux-plats légèrement montants assez casse-pattes.

Rendez-vous l'année prochaine. On espère avec de la boue !

