Affluence record sur le Winter Trail Alix

La 4e édition du Winter Trail Alix revient dimanche 11 février avec 681 coureurs au départ.

C'est l'un des 100 trails organisés (peu ou prou) dans le Rhône chaque année. Un événement porté, comme souvent, par une petite équipe, sans gros moyens, et épaulée par une armada de petites mains désinteressées.

Car sans bénévoles, pas de course : il y a le balisage du parcours, la sécurité aux traversées de routes, la tenue, le montage et le démontage des ravitaillements, le chronométrage, l'enregistrement des résultats, le classement et la remise des dossards, etc.

Et comme très souvent, l'événement naît de la volonté d'un petit groupe d'habitants qui veulent faire découvrir leur village.

Le Winter Trail Alix ne fait pas exception. Les courses (trois parcours sont proposés, 9 km, 17 km et 26 km) ont été lancées il y a quatre ans par une poignée de coureurs et de randonneurs locaux.

681 inscrits sur le Winter Alix Trail 2024

- 162 participants sur le 9 km - 150 D+

- 288 participants sur le 17 km - 300 D+

- 231 participants sur le 26 km - 450 D+

9 000 euros d'investissement

273 coureurs inscrits la première édition, 357 la deuxième, la barre des 500 est franchie la troisième et, cette année, 681 participants, alors que les organisateurs avaient tablé sur 550.

"L'occasion de doubler notre population le temps d'une journée" se félicite Estelle Dupin, à la tête du noyau dur (quatre personnes) qui organise et gère la course, avec près de soixante-dix bénévoles.

Côté budget, 9 000 euros ont été investis. Le Département subventionne à hauteur de 500 euros , 1 500 euros sont offerts par les sponsors (Carré d'art Peinture, Alfonso Construction, Caisse d'épargne, Gardette, Fonc'Invest, Gredam, Capeebara pour les plus gros), et 300 euros de cadeaux.

Au programme : 3 parcours avec 80% de chemins, entre vignes et forêts et 20% de routes, avec des passages caillouteux, boueux... et quelques montées.

Les paysages du Beaujolais, et des parcours 80% de chemin entre vignes et forêt set 20% route

Pratique

Le Winter Alix Trail 2024 se déroule dimanche 11 février.

Départs de la place de la mairie : 9h pour le 26 km, 9h15 pour le 17 km et 10h pour le 9 km.

