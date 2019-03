Wauquiez et les Républicains lancent leur campagne européenne à Lyon

Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy au conseil national du parti Les Républicains des 16 et 17 mars 2019 (© ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Le parti Les Républicains a entériné son programme pour les élections européennes lors du conseil national qui s'est tenu à Lyon ce week-end. Laurent Wauquiez veut incarner l'alternative entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Incarner une troisième voie. Entre l'européisme macronien et l'euroscepticisme lepéniste, Laurent Wauquiez veut proposer une alternative électorale en vue du scrutin continental du printemps. "Emmanuel Macron, Marine Le Pen, pour ou contre l'Europe, c'est la même alternative stérile, les deux même impasses", a déclaré le président du parti de droite, ce week-end, lors du congrès national de sa formation, à Lyon. "D'un côté, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et la déconstruction de l'Europe ; l'autre approche, celle d'Emmanuel Macron, est tout autant une impasse : c'est toujours plus de l'Europe qui ne marche pas, la fuite en avant sur la voie du fédéralisme impuissant", a poursuivi le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.

"Le multiculturalisme est un danger pour l'Europe"

Sur le plan programmatique, Les Républicains ont entériné 75 propositions, dominées par les question de sécurité, de terrorisme et de civilisation. "Je pense à l'Europe, à son mode de vie, à sa civilisation, a déclaré Laurent Wauquiez. Nous voyons la Chine et les États-Unis s'affirmer ; nous voyons la montée de l'islamisme ; nous voyons les défis du climat, de la mondialisation, du digital. Et nous nous disons : est-ce que demain l'Europe pèsera encore ?". Le président du conseil régional a présenté "le multiculturalisme (comme) un danger pour la civilisation européenne", qui doit "arrêter de sous-estimer la menace islamiste", selon lui. Laurent Wauquiez a appelé à "arrêter les migrants illégaux avant qu'ils ne rentrent en Europe", en organisant la reconduite des bateaux de passeurs vers les côtes africaines.

La liste du parti de droite, conduite par François-Xavier Bellamy, est créditée d'un peu moins de 15 % des voix d'après les derniers sondages.