Warhol et Rachmaninov en performance à Lyon

Une exposition temporaire va enflammer la scène artistique lyonnaise ! "Le monde selon Andy Warhol" arrive à la Chaufferie de l'Antiquaille. Une exposition pleine de surprises.

Lyon fait place à l'artiste phare du XXème siècle : Andy Warhol. Une exposition temporaire lui étant consacrée arrive du 14 septembre au 15 janvier 2025. Une courte exposition à l'image de la critique du consumérisme exprimée par l'artiste.

David Lawrence, auteur et commissaire d'exposition, présente Andy Warhol sous un nouveau jour. Ses précédentes expositions avaient déjà été des succès. L'une révélait les passions de la star Marilyn Monroe pour la peinture, la littérature et la poésie. Une autre célébrait les cinquante ans de la disparition du peintre espagnol Pablo Picasso au travers de cent lettres imaginaires adressées à l'homme.

Désormais, c'est au tour d'Andy Warhol d'être sous le feu des projecteurs avec "Le monde selon Andy Warhol " à la Chaufferie de l'Antiquaille, d’architecture industrielle des années 30, en béton brut, signée de l'architecte Pierre Bourdeix. Au travers d'une soixantaine de photographies, les spectateurs verront d'un nouvel œil la figure triomphante du mouvement pop art.

L'expérience en sera d'autant plus marquante que l'exposition sera rythmée par les airs du compositeur russe Sergueï Rachmaninov. Les visiteurs déambuleront à la rencontre de l'artiste américain, accompagnés de mélodies jouées au piano. Un moment artistique et sensoriel atypique.

Andy Warhol, un artiste singulier à la renommée exceptionnelle

Andy Warhol (1928-1987) fut une figure américaine triomphante du pop art, un mouvement artistique qui utilise les images de la société de consommation comme source d'inspiration. Réputé pour ses peintures des objets du quotidien comme les fameuses boîtes de Campbell ou les bouteilles Coca-Cola, il est aussi célèbre pour ses portraits de Marilyn Monroe et Elvis Presley. Son œuvre explosive de couleurs reflétait son intérêt pour la culture populaire et le consumérisme. A la fois réalisateur, producteur et entrepreneur, il est le fondateur de The Factory, un lieu alternatif dans lequel performances artistiques et rencontres étaient au rendez-vous. Si l'artiste était célèbre à son époque, son propos et son esthétique sont toujours autant impactants.

Lire aussi : Deux expos ébouriffantes arrivent au musée des Beaux-Arts