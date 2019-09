Vol au verre d'eau, la nouvelle méthode qui vise les personnes âgées

On connaissait les méthodes de vol par ruse comme les faux policiers, plombiers ou livreurs de colis. Une nouvelle technique dite "du verre d'eau" commence à se démocratiser.

Régulièrement nous rapportons des techniques de vol par la ruse dans l'agglomération de Lyon, avec des individus qui se font passer pour des policiers, plombiers, livreurs de colis... A l'aide de ces méthodes, ils tentent d'entrer chez les personnes âgées pour leur dérober leurs biens.

En juillet, trois individus ont été arrêtés à Lyon, soupçonnés d'avoir commis une vingtaine de vols par ruse sur l'agglomération (lire ici). Après avoir repéré le code de carte bleue de leur victime dans un supermarché, ils les suivaient jusqu'à leur domicile, prétendaient être des voisins pour entrer dans les appartements et dérober les moyens de paiement.

Néanmoins, avec la multiplication des faits divers autour de ces mêmes vols par ruse, les potentielles victimes sont de plus en plus méfiantes. Dans ce contexte, escrocs et voleurs tentent de diversifier leur approche pour ne pas éveiller les soupçons. La nouvelle méthode en date déjà relevée à plusieurs reprises sur l'agglomération de Saint-Etienne repose sur l’empathie et un verre d'eau.

Un simple verre d'eau

Les voleurs se présentent au domicile de leur cible, des personnes âgées, prétextant avoir soif, voire d'être perdus. Ils demandent alors s'il est possible d'avoir un verre d'eau avant de repartir vers la destination qu'ils cherchent. Les bonnes âmes acceptant de servir à boire se rendent alors dans leur cuisine. Pendant ce temps-là, les individus en profitent pour vérifier les placards ou chambres à la recherche de sacs, portefeuilles, ou tout objet de valeurs qu'il est possible de récupérer durant un temps très court, puis s'enfuient laissant leur victime avec un verre d'eau dans les mains. Comme toujours, les personnes les plus vulnérables sont invitées à se méfier de tout individu suspect. Cette méthode risque d'être éventée rapidement et impossible de dire quelle sera la prochaine.