Vol au calendrier, un cas signalé dans l'agglomération de Lyon

À l'approche de la nouvelle année, certains voleurs utilisent des calendriers pour rentrer chez les personnes âgées. Un cas vient d'être signalé à Bron, dans l’agglomération de Lyon.

Comme nous l'indiquions déjà mi-novembre, les spécialistes des vols par ruse changent régulièrement de méthode et s'adaptent en fonction des périodes de l'année. Ainsi, à l'approche des fêtes, certains se font passer pour des vendeurs de calendriers pour tromper la vigilance de leur victime et s'inviter chez elles. Ces faux vendeurs de calendriers s'attaquent avant tout aux plus fragiles comme les personnes âgées.

Selon les policiers du Rhône, un vol par ruse, basé sur la méthode du calendrier, a été signalé chez une dame âgée à Bron, dans l'agglomération de Lyon. L'occasion pour les forces de l'ordre de rappeler de toujours "vérifiez la qualité de la personne qui se présente chez vous" et de ne laisser personne entrer en cas de doute. Par ailleurs, "la police nationale ne vend pas de calendriers".

Du côté de la métropole de Lyon, on rappelle également qu'aucun de ses agents n'est autorisé à vendre des calendriers au porte-à-porte. Si le vendeur est insistant, il est conseillé d'appeler le 17 ou le 112.