Lyon : avec la fin d'année, une méthode de vol fait son retour

Avec l'arrivée de la fin d'année, les spécialistes des vols par ruse changent parfois de méthodes pour entrer facilement chez les plus fragiles comme les personnes âgées.

Régulièrement nous relatons des affaires de vols par ruse sur la métropole de Lyon. Les techniques ne manquent pas pour entrer dans les domiciles, souvent les plus fragiles comme les personnes âgées, avec des individus qui se font passer pour des policiers, agents EDF, facteurs, mais aussi personnes pour faire le ménage ou aides à domicile.

Avec l'arrivée de la fin d'année et le début de celle qui suit, les techniques évoluent. Certains voleurs se présentent comme des vendeurs de calendriers, avec toujours le même objectif : gagner la confiance de leurs potentielles victimes. Du côté de la métropole de Lyon, on rappelle régulièrement que ses agents n'ont pas le droit de vendre des calendriers. Dès lors, il est impératif de prendre ses distances avec toute personne qui s'annoncerait comme représentant de la métropole et souhaitant réaliser du démarchage à domicile.

De manière plus globale, il est important de rappeler aux plus fragiles de ne pas laisser n'importe qui entrer dans son domicile et dans le doute, de prévenir les policiers. Les méthodes évoluent en fonction des saisons. Cet été, certains expliquaient vouloir un verre d'eau (lire ici). Celle du calendrier devrait continuer jusqu'à fin janvier, avant de disparaître, remplacée par une autre.