Visé par une plainte pour homophobie, un Lyonnais parle "d'auto-dérision"

Condamné plusieurs fois par la justice, le blogueur lyonnais Bassem Braiki est désormais visé par au moins une plainte pour homophobie.

Bien connu pour ses dérapages sur Internet, le blogueur Bassem Braiki a tenu des propos cette fois-ci destinés aux homosexuels. Dans une vidéo publiée sur Snapchat, il lance : "Le Pape il a raison, les homosexuels faut vous soigner […] Moi j'ai la solution pour vous soigner. Tu prends un Efferalgan et tu mélanges avec du cyanure". Immédiatement L'Amicale des jeunes du Refuge et l'association Stop Homophobie ont choisi de déposer plainte pour incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle et homophobie,

Face à la polémique, Bassem Braiki a publié une nouvelle vidéo jeudi : "C'est de l'auto-dérision. Vous ne comprenez pas […] En aucun cas j'ai appelé à tuer des gays", tout en s'attaquant aux associations LGBT : "Vous êtes une minorité qui veut écraser la majorité". Néanmoins, les propos tenus devraient relancer la politique. Le blogueur a déjà été condamné ces deux dernières années. En 2016, il a écopé de cinq mois de prison ferme pour outrage et menaces sur des policiers et un an de prison, dont 6 mois avec sursis pour s'être attaqué à un homme dans une vidéo. En 2017, il a été condamné 1 000 euros d'amende pour des menaces proférés contre des supporters de l'Olympique lyonnais.