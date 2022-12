Vinted s'installe à Lyon en 2023

L'application de friperie en ligne Vinted compte s'installer à Lyon et dans la métropole en 2023.

Une friperie, un vide-dressing ou une brocante en ligne. Acheter ou vendre de vieux vêtements et accessoires sans se déplacer n'est plus un problème pour 65 millions d'utilisateurs depuis 2013. C'est ce que proposent les Lituaniens de l'entreprise Vinted.

Avec déjà 200 points de dépôt et retrait en région parisienne depuis juin dernier, l'entreprise compte passer à 2 000 fin 2023. Pour cela, elle compte s'implanter dans plusieurs grandes villes françaises : Lille, Marseille et Lyon. L’ensemble de la métropole verra aussi arriver des points de dépôt et retrait.

On peut déjà imaginer que les enseignes Carrefour et Franprix, déjà partenaires en 2022, seront favorisés. Cependant, selon l'AFP, l'entreprise n'a pas encore communiqué d'éléments sur les partenaires envisagés.

