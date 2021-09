Villeurbanne : une journée pour célébrer le basket

Photo d’illustration basket. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Mercredi 15 septembre, la Ville et LDLC Asvel organisent « Villeurbanne All-Star ! », un évènement autour du basket.

À partir de 15h30, mercredi 15 septembre, la place Chanoine-Boursier s'animera d'activités et animations autour du basket, organisées par les cinq clubs de basket de la ville. L'occasion d'apprendre le dribble ou de se mesure aux joueurs de l'équipe espoir de LDLC Asvel. L'objectif de la Ville de Villeurbanne et du club de l'Asvel est d’organiser "une grande fête pour célébrer ces titres et le basket sous toutes ses formes."

La journée s’achèvera par la célébration des titres de l’Asvel, la Coupe de France et le championnat de France, en présence de la nouvelle équipe à 17h45. Elle aura lieu à l’hôtel de ville de Villeurbanne, en salle du conseil et des mariages en présence de Tony Parker, président du club. Le passe sanitaire sera nécessaire pour rentrer à l’hôtel de ville