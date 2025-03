Le 26 mars, les habitants du quartier d'Alsace à Villeurbanne sont invités à créer une fresque participative sur les murs du dépôt TCL.

Une fresque participative ornera bientôt le dépôt TCL d'Alsace à Villeurbanne. Le 26 mars, les habitants du quartier villeurbannais pourront participer à la création de l'oeuvre collective en présence de l'artiste Chufy. L'occasion pour eux d'exprimer leur créativité et de découvrir le métier et les techniques de l'artiste. Située au niveau de la rue Dedieu, la fresque représentera de façon minimaliste, le réseau TCL et son mouvement.

Cette oeuvre nommée "ligne" avait été proposée par des habitants lors du budget participatif de 2023. Le coût total de l'intervention s'élève à 15 000 euros. Pour rappel, d'autres projets similaires avaient déjà été menés dans la Métropole de Lyon. Notamment dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, où une seconde fresque devrait bientôt voir le jour.

