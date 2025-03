Détériorée depuis plusieurs mois, la fresque du demi-millénaire (8e) fait l'objet de débats sur la plateforme X.

Depuis quelques temps, des grafitis et des tâches de peintures bleues et noires ornent les murs d'enceinte de l'hôpital psychatrique Saint Jean de Dieu (8e). Des dégradations commises sur la fresque du millénaire, un trompe l'oeil de 600m de long réalisé par Georges Faure, Ana Rosal et Viuva Lamego. Selon les sources du Progrès, certains tags auraient été réalisés il y a déjà quelques mois.

Il n'aura pas fallu longtemps à Damien Rieu, co-fondateur du mouvement d'extrême droite "Génération identitaire" pour réagir. Sur son compte X, l'homme politique écrit : "Les islamistes ont recouverts toutes les représentations vivantes de la fresque du demi-millénaire, conformément à l'exigence coranique." Une accusation n'ayant pas manqué de faire réagir la toile sur les origines des grafitis réalisés.

"Détournement" et "instrumentalisation"

Idir Boumertit, député NFP-LFI de la 14e circonscription du Rhône lui a alors répondu : "Ses propos sont un détournement scandaleux d'un acte de vandalisme gratuit au profit de son idéologie anti France." Le député a annoncé dénoncer les actes de vandalisme, tout en dénonçant une "instrumentalisation du moindre événement pour se faire une notoriété facile sur le dos des musulmans et de Vénissieux." "Cet acte débile ne peut en aucun cas trouver de justification dans la religion musulmane" a t-il conclu sur la plateforme X.

Le fasciste Damien Rieu, parce que c'est bien ce qu'il est, justifie pleinement ma démarche de création d'une commission sur l’islamophobie à l'assemblée nationale.



Ses propos sont un détournement scandaleux d'un acte de vandalisme gratuit au profit de son idéologie anti… https://t.co/o9HTm9MiD9 — Idir Boumertit (@boumertitidir) March 15, 2025

