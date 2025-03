Le 22 mars prochain, Diane Chatelet de l'émission "Affaire conclue" sera présente aux Puces du Canal de Villeurbanne. L'occasion de faire estimer gratuitement ses biens par l'experte.

L'acheteuse Diane Chatelet, connue pour l'émission "Affaire conclue" sera présente aux Puces du canal le 22 mars prochain. A cette occasion, l'experte agréée en mobilier et objets d'art dispensera une conférence et proposera des expertises. Sur le même principe que l'émission, les participants pourront faire estimer leur bien et recevoir des informations sur celui-ci.

Les expertises sont gratuites et ouvertes à tous, avec ou sans rendez-vous. Le point de rendez-vous est donné au 5 rue Eugène Pottier à Villeurbanne.

Lire aussi :