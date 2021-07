Villeurbanne : un nouveau passage piéton entre le boulevard de Stalingrad et le parc de la Tête d'or

Des travaux ont lieu à Villeurbanne fin juillet, au niveau du croisement entre le boulevard de Stalingrad et celui du 11 novembre. Ils doivent aboutir à faciliter l'accès au parc de la Tête d'Or.

La métropole a entrepris de créer un nouveau passage piéton pour se rendre au parc de la Tête d'or depuis Villeurbanne. Le boulevard de Stalingrad longe les hectares de verdure du parc et suit la ligne ferroviaire Lyon-Genève qui se termine aux Brotteaux. Le boulevard du 11 novembre, qui passe sous la ligne ferroviaire, mène directement dans l'enceinte du parc urbain. Au croisement de ces deux axes, le Grand Lyon a prévu plusieurs aménagements d'ici la fin du mois. Cet embranchement est très fréquenté, déclare la métropole, avec "500 passages sont comptabilisés par heure en journée".

Au programme : un nouveau passage piéton pour accéder à la voûte, un élargissement de la voie de bus et un meilleur tracé pour les vélos, ainsi qu'un nouveau feu tricolore, réservé aux cyclistes et aux passants. Cela devrait notamment permettre de fluidifier la circulation, puisque bus et cyclistes seront séparés des automobilistes.