Villeurbanne : un atelier le 10 septembre pour les journées du matrimoine

Les journées du matrimoine auront lieu du 16 au 18 septembre. En préambule de cela, l'association Si/si les femmes existent, en lien avec la Ville de Villeurbanne, organise un atelier de collage participatif le samedi 10 septembre de 9h30 à 17h30.

L'animation se tiendra à l'Hôtel de ville. Au cours de cet atelier, les participants pourront réaliser des collages autour des femmes immigrées ou issues d’anciens territoires colonisés qui ont façonné et marqué la culture française. Cela se déroulera en la présence d'Anne Monteil-Bauer, autrice, comédienne, plasticienne, et de Cécile Paravy-Vigliengo, styliste et éditrice textile. A noter que le matériel sera fourni.

Les œuvres seront ensuite exposées du 16 au 18 septembre place Lazare Goujon.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire gratuitement à cet événement, rendez-vous ici.