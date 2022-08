Bison Futé voit rouge à Lyon pour le week-end avant la rentrée

Le dernier week-end des vacances scolaires approche, la rentrée arrive à grands pas. Bison Futé voit rouge.

Pour ce dernier week-end avant la rentrée scolaire, Bison Futé annonce un vendredi 26 août rouge sur les routes dans le sens des retours. Des bouchons sont attendus, sans répit, de 9h à 22h.

Le drapeau orange est élevé pour les départs de la journée du samedi 25 août. Attention pour les retours, ça vire au rouge. Des ralentissements menacent dès 8h du matin jusqu’à 17h sur l’A7 entre Orange et Lyon. Le trafic sera à son paroxysme entre 11h et 14h.

De 8h à 20h, la journée du dimanche 27 août s’annonce rouge avec un pic l’après-midi de 12h à 16h. Bannissez l’A6 entre 11h et 22h au nord du tunnel de Fourvière.

Des bouchons entre 9h et 17h sont prévus entre Orange et Lyon pour la journée du lundi 28 août. Pareil sur l’A6 entre Lyon et Beaune de 11h à 16h.

