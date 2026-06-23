Un agent de cantine de l'école Antonin Perrin à Villeurbanne a été suspendu suite à une suspicion d'agression sexuelle. L'homme avait déjà été condamné.

La liste des affaires d'agressions sexuelles se rallonge à Lyon et dans sa région. Selon les informations du Progrès, la directrice de l'école Antonin Perrin, à Villeurbanne aurait alerté la municipalité sur une agression survenue sur l'une de ses élèves de maternelle. La mère de l'enfant aurait fait un signalement à l'école après des faits graves, selon lesquels un membre du personnel de la restauration scolaire, aurait demandé à sa fille de l’embrasser sur la bouche.

Une situation d'autant plus grave, que l'individu en cause avait déjà été condamné pour des faits dont nous ne connaissons pas l'origine. Son affectation avait donc été faite par erreur. Afin de faire la lumière sur cette faute de gestion, le maire aurait commandé un audit externe avec pour objectif de "comprendre ce qui a conduit à cette situation et de prendre les sanctions disciplinaires qui s’imposent".

Le mis en cause a immédiatement été suspendu de ses fonctions. Les parents d'élèves ont quant à eux été conviés à une réunion ce mardi 23 juin.

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