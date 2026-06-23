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Métro C à Lyon
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Lyon : nouvelle panne du métro C ce mardi

  • par Loane Carpano

    • En raison d'une panne sur la rame, le métro C ne dessert plus la station Cuire ce mardi 23 juin.

    Deuxième panne en deux jours sur la ligne de métro C. En raison d'une panne sur une rame, le métro C ne circule plus qu'entre les stations Hénon et Hôtel de Ville depuis 16 h 01. La station Cuire n'est plus desservie.

    La reprise du service est estimée à 17 h 30. Les équipes affirment rester "pleinement mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal, durable et sécurisé dans les meilleurs délais."

    Lire aussi : Lyon : la ligne de métro C partiellement à l'arrêt ce lundi

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