Villeurbanne : sans permis et sous l’emprise de drogue, il tente de prendre la fuite 

Un homme de 22 ans a été arrêté mercredi 10 juillet à Villeurbanne au volant de sa voiture alors qu’il n’avait plus de point sur son permis de conduire et était sous l’emprise de stupéfiants.

Les faits se sont déroulés ce mercredi 10 juillet aux alentours de 16 h 30 alors que la police constatait un véhicule qui roulait à vive allure à Villeurbanne. Elle décidait alors de contrôler le véhicule qui s’arrêtait rue Nicolas Garnier. Lors de son contrôle, le conducteur n’était en réalité pas autorisé à conduire car il ne possédait plus de point sur son permis de conduire. Une "petite quantité" de résine de cannabis était également découverte.

Il tente de prendre la fuite et se rebelle

Alors que le contrôle se poursuivait, une connaissance du suspect tentait de récupérer les clés du véhicule et l’homme tentait de prendre la fuite, sans succès. Il se débattait, mais était finalement menotté et placé en garde à vue. Son dépistage aux stupéfiants revenait positif lors de son audition et les policiers décidaient de porter plainte.

Le suspect reconnaissait partiellement les faits, mais niait la violence envers les forces de l’ordre. Il a été présenté au parquet de Lyon ce vendredi 12 juillet en vue d’une comparution immédiate.