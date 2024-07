Une jeune fille de 14 ans a fugué de chez elle le 28 juin avant de disparaitre totalement ce lundi 8 juillet à Lyon.

La police nationale signale une nouvelle disparition inquiétante à Lyon. Manon Dumont Vuillet, âgée de 14 ans, a fugué le 28 juin dernier. La jeune fille habite en temps normal chez ses parents à Besançon, dans le Doubs

Manon est petite, mince et porte un jogging gris

Manon se serait rendue à Lyon pendant sa fugue avant que sa famille ne perde contact avec elle le lundi 8 juillet.

L'adolescente a les cheveux noirs et frisés et ses yeux sont marrons. Elle mesure 1m57 et a une corpulence mince. Elle a pour signes distinctifs un piercing au nez et un second au nombril. Au moment de sa disparition, celle-ci portait un jogging gris et des baskets.

Toute personne ayant des informations est invitée à les partager aux enquêteurs. La police de Besançon est joignable au 03 81 21 11 22 et le groupe de protection de la famille au 03 81 21 11 44.