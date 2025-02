Une soixantaine de vols à la roulotte en un mois à Champagne-au-Mont-d'Or

Les gendarmes du Rhône ont interpellés les auteurs de plus de 60 vols à la roulotte près de Lyon.

66 faits de vols à la roulotte entre le 4 novembre et le 13 décembre 2024 sur la seule commune de Champagne-au-Mont-d'Or dans la métropole de Lyon. Les gendarmes du Rhône ont réalisé une belle opération en interpellant les deux auteurs derrière ces vols.

À chaque fois, les voleurs brisaient la custode avant des voitures afin d'ouvrir la portière et de dérober des objets de faible valeur laissés dans le véhicule. Les investigations menées par la brigade de Limonest avec la brigade de recherches de Lyon et le PSIG de Sathonay-Camp on permis de localiser deux suspects demeurant dans un squat.

Interpellés le 18 décembre, ils ont été retrouvés en possession d'environ 130 objets identifiés par les victimes. Les deux individus ont été présentés en comparution immédiate et ont écopé d'une interdiction de territoire français pendant trois ans.